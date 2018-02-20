Кристина » 20 фев 2018, 00:16

Требуется арендовать кукурузник, предложения нужны именно по Белоруси, в особенности интересуют предложения по Минску.

И что скажите по поводу подобных предложения, где найти в аренде такой вид воздушного транспорта?