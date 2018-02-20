Аренда кукурузника

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Аренда кукурузника

Новое сообщение Кристина » 20 фев 2018, 00:16

Требуется арендовать кукурузник, предложения нужны именно по Белоруси, в особенности интересуют предложения по Минску.

И что скажите по поводу подобных предложения, где найти в аренде такой вид воздушного транспорта?



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Кристина
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