Вот я и интересуюсь тем где можно, в ассортименте причем, найти в продаже, какие советы и рекомендации мне можете дать.
Добавки для корма, для немецких овчарок
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Добавки для корма, для немецких овчарок
Нужно купить витаминные добавки для корма, в рацион немецкой чистокровной овчарки.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: Добавки для корма, для немецких овчарок
Вам по этому вопросу скорее нужно консультировать с специалистом по животным.
Пихать собаку чем попало уж точно не стоит, можете рациональность собаки испортить.
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Сабрина
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Добавки для корма, для немецких овчарок
Соглашусь!
Не перегибайте палку, консультируйтесь перед покупкой.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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