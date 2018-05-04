Добавки для корма, для немецких овчарок

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Добавки для корма, для немецких овчарок

Новое сообщение Жнади » 04 май 2018, 12:03

Нужно купить витаминные добавки для корма, в рацион немецкой чистокровной овчарки.

Вот я и интересуюсь тем где можно, в ассортименте причем, найти в продаже, какие советы и рекомендации мне можете дать.



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Re: Добавки для корма, для немецких овчарок

Новое сообщение Сабрина » 04 май 2018, 12:42

Вам по этому вопросу скорее нужно консультировать с специалистом по животным.

Пихать собаку чем попало уж точно не стоит, можете рациональность собаки испортить.

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Re: Добавки для корма, для немецких овчарок

Новое сообщение Кристина » 04 май 2018, 12:47

Соглашусь!

Не перегибайте палку, консультируйтесь перед покупкой.

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