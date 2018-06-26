Нужно ли собакам давать влажный корм?

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Нужно ли собакам давать влажный корм?

Новое сообщение Сабрина » 26 июн 2018, 20:28

Покупаю корм для собак, у меня их четыре.

Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.

А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?



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Re: Нужно ли собакам давать влажный корм?

Новое сообщение Симбиоза » 26 июн 2018, 20:51

Конечно нужно...причем эксперты советую этот корм в хорошем ассортименте давать.
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Re: Нужно ли собакам давать влажный корм?

Новое сообщение Карви » 26 июн 2018, 20:59

Сабрина писал(а):Покупаю корм для собак, у меня их четыре.

Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.

А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?

Бредовый вопрос, конечно же можно.

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