Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.
А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?
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Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.
А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?
Сабрина писал(а):Покупаю корм для собак, у меня их четыре.
Вот недавно видела в одном магазине так называемый влажный корм.
А что можете сказать, имеет ли смысл вообще такой корм покупать?
Бредовый вопрос, конечно же можно.
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