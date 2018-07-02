А в особенности интересует меня как и куда лучше всего обратится, как проверить безопасность сайт от взлома?
Как обезопасить сайт о взломе
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Как обезопасить сайт о взломе
Нужны советы, каким образом можно обезопасить сайт от взлома.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: Как обезопасить сайт о взломе
Харизма писал(а):Нужны советы, каким образом можно обезопасить сайт от взлома.
А в особенности интересует меня как и куда лучше всего обратится, как проверить безопасность сайт от взлома?
Обратится к профи в области обеспечения безопасности сайта.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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