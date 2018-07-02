Как обезопасить сайт о взломе

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Как обезопасить сайт о взломе

Новое сообщение Харизма » 02 июл 2018, 07:52

Нужны советы, каким образом можно обезопасить сайт от взлома.

А в особенности интересует меня как и куда лучше всего обратится, как проверить безопасность сайт от взлома?



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Харизма
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Re: Как обезопасить сайт о взломе

Новое сообщение Харси » 02 июл 2018, 08:12

Харизма писал(а):Нужны советы, каким образом можно обезопасить сайт от взлома.

А в особенности интересует меня как и куда лучше всего обратится, как проверить безопасность сайт от взлома?

Обратится к профи в области обеспечения безопасности сайта.

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Харси
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