Помогите выбрать камин для дома

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Помогите выбрать камин для дома

Новое сообщение Харизма » 03 июл 2018, 13:14

Всем, доброго здоровья! Подскажите, пжл какую каминную топку с облицовкой установить на веранде S=36 кв м. Камин нужен не столько для обогрева, сколько для души.Необходим качественный и относительно не дорогой вариант. Если кто знает и может подсказать конкретно название, фирму изготовителя и где можно приобрести - буду очень благодарен)))


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Харизма
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