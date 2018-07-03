Помогите выбрать камин для дома
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Помогите выбрать камин для дома
Всем, доброго здоровья! Подскажите, пжл какую каминную топку с облицовкой установить на веранде S=36 кв м. Камин нужен не столько для обогрева, сколько для души.Необходим качественный и относительно не дорогой вариант. Если кто знает и может подсказать конкретно название, фирму изготовителя и где можно приобрести - буду очень благодарен)))
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Харизма
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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