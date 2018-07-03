Харизма » 03 июл 2018, 13:14

Всем, доброго здоровья! Подскажите, пжл какую каминную топку с облицовкой установить на веранде S=36 кв м. Камин нужен не столько для обогрева, сколько для души.Необходим качественный и относительно не дорогой вариант. Если кто знает и может подсказать конкретно название, фирму изготовителя и где можно приобрести - буду очень благодарен)))