Выбор онлайн-кассы

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Выбор онлайн-кассы

Новое сообщение Samantha » 19 авг 2018, 16:21

Доброго времени суток. Нам в продуктовый магазинчик требуется кассовый аппарат, наверно онлайн-кассу лучше ссылка. Вот встал собственно вопрос. Какую же онлайн-кассу нам брать?


Samantha
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