Выбор онлайн-кассы
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Выбор онлайн-кассы
Доброго времени суток. Нам в продуктовый магазинчик требуется кассовый аппарат, наверно онлайн-кассу лучше ссылка. Вот встал собственно вопрос. Какую же онлайн-кассу нам брать?
- Samantha
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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