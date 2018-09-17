Кто может подсказать, сколько стоит коррекция ногтей в Москве?
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Кто может подсказать, сколько стоит коррекция ногтей в Москве?
Кто может подсказать, сколько стоит коррекция ногтей в Москве?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Кто может подсказать, сколько стоит коррекция ногтей в Москве?
Цену на коррекцию ногтей вы можете вот в этом медицинском центре узнать https://salon.medprofesso.ru/korrektsii ... protsedury . Там на сайте есть номера телефонов. Если надумаете делать, то рекомендую именно их. В Москве вряд ли найдёте лучших специалистов, чем работают здесь.
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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