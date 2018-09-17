Кто может подсказать, сколько стоит коррекция ногтей в Москве?

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Кто может подсказать, сколько стоит коррекция ногтей в Москве?

Новое сообщение kerch » 17 сен 2018, 16:28

Кто может подсказать, сколько стоит коррекция ногтей в Москве?


kerch
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Сообщения: 45
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Кто может подсказать, сколько стоит коррекция ногтей в Москве?

Новое сообщение gambit » 17 сен 2018, 17:36

Цену на коррекцию ногтей вы можете вот в этом медицинском центре узнать https://salon.medprofesso.ru/korrektsii ... protsedury . Там на сайте есть номера телефонов. Если надумаете делать, то рекомендую именно их. В Москве вряд ли найдёте лучших специалистов, чем работают здесь.
gambit
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Сообщения: 46
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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