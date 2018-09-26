Маслобензоотделитель

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Маслобензоотделитель

Новое сообщение Харизма » 26 сен 2018, 19:39

Нужно найти предложение на такое оборудование как Маслобензоотделитель.

В особенности интересует меня вопрос о том где же искать приличное оборудования такого плана, расскажите о лучших предложениях.



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Re: Маслобензоотделитель

Новое сообщение Харси » 27 сен 2018, 00:24

Какой проект и какой бюджет на покупку?
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Re: Маслобензоотделитель

Новое сообщение Симбиоза » 27 сен 2018, 06:38

Харизма писал(а):Нужно найти предложение на такое оборудование как Маслобензоотделитель.

В особенности интересует меня вопрос о том где же искать приличное оборудования такого плана, расскажите о лучших предложениях.

Для покупки оборудования, я вам советую оценить предложение от фирмы Промышленная водоочистка.

И чтоб понимали, вот https://polyfacture.ru/maslobenzootdeliteli/ их предложение, оно мне кажется более чем достойно внимания. Почитайте так же отзывы об этой фирме, обратите внимание что многие её рекомендуют к выбору.

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