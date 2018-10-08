Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?
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Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?
Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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