Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?

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Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?

Новое сообщение gambit » 08 окт 2018, 11:41

Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?


gambit
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Сообщения: 47
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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