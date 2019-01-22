Налоги по сделкам от недвижимости

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Налоги по сделкам от недвижимости

Новое сообщение JardY » 22 янв 2019, 15:43

Поговорим по теме налогов по сделкам от недвижимости.

Каким образом вычисляются такие налоги и каким именно образом стороны выплачивают налоги.



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JardY
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