Каким образом вычисляются такие налоги и каким именно образом стороны выплачивают налоги.
Налоги по сделкам от недвижимости
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Налоги по сделкам от недвижимости
Поговорим по теме налогов по сделкам от недвижимости.
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JardY
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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