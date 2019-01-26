Собственно опыта в этом деле нет, именно по этому интересует меня выбор агенства недвижимости для проведения сделки купли продажи недвижимости. И главный интересующий вопрос, это помощь в покупки недвижимости. кто может хорошее агенство недвижимости посоветовать?
Посоветуйте агенство для покупки недвижимости
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Посоветуйте агенство для покупки недвижимости
Есть желание купить в Москве недвижимость, одну квартиру.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Посоветуйте агенство для покупки недвижимости
А вы не пробовали на сайтах отзывов ознакомится с тем какие агенства народ обсуждает и какие рекомендует?
Вот к примеру фирму Доверие Недвижимость многие для таких целей рекомендуют, думаю имеет смысл ознакомится с этим вариантом. Вот тут https://doveriye-estate.ru/novosti/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti-ot-chastnogo-investora для начала почитайте о том что вам готовы они предложить!
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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