JardY » 03 апр 2019, 16:17

Думаю что можно искать предложения конкретно с разных точек зрения, выбирая разный корм от разных производителей, в разных интернет магазинах.

Но в принципе обращу внимание что что вот здесь https://samizoo.ru/ можно приценится к предложению, причем к предложению от интернет магазина Сами с усами, явно говоря это самое выгодное и самое приличное предложение...причем это самый крупный интернет магазин для домашних животных в Москве.