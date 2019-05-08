Мебель
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Мебель
Здравствуйте. Девочки и мальчики, подскажите, где можно купить недорогую, но качественную угловую кухонную мебель.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мебель
оль вы себе в мебельном магазине ничего не присмотрели, так попробуйте по каталогу мебель заказать.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мебель
Привет. Подскажу, без вопросов. Мы с супругой заполучили не так давно вот тут https://ikitchens.by угловую мебель кухонную в светлых тонах. Эта мебель непревзойденно вписалась в интерьер нашей кухни, ну и качество у неё просто на высоте, и стоимость доступная, прям всё как мы и желали.
- Вармолей
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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