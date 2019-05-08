Мебель

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Мебель

Новое сообщение ymka » 08 май 2019, 00:31

Здравствуйте. Девочки и мальчики, подскажите, где можно купить недорогую, но качественную угловую кухонную мебель.


ymka
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мебель

Новое сообщение vivary » 08 май 2019, 00:31

оль вы себе в мебельном магазине ничего не присмотрели, так попробуйте по каталогу мебель заказать.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мебель

Новое сообщение Вармолей » 08 май 2019, 00:32

Привет. Подскажу, без вопросов. Мы с супругой заполучили не так давно вот тут https://ikitchens.by угловую мебель кухонную в светлых тонах. Эта мебель непревзойденно вписалась в интерьер нашей кухни, ну и качество у неё просто на высоте, и стоимость доступная, прям всё как мы и желали.
Вармолей
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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