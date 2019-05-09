Сырье для производства косметики

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Сырье для производства косметики

Новое сообщение Liberator » 09 май 2019, 00:37

Сейчас очень актуально производить косметику и на этом очень хорошо заработать можно и вот я решил начать производство косметики в Санкт Петербурге,подскажите где можно хорошее сырье закупать ?


Liberator
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Re: Сырье для производства косметики

Новое сообщение Laurent » 09 май 2019, 02:54

Чтобы купить хорошее вам сырье то для этого однозначно вам придется как следует выбрать между различными производственными компаниями которые производят такое сырье.
Laurent
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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