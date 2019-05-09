Сырье для производства косметики
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Сырье для производства косметики
Сейчас очень актуально производить косметику и на этом очень хорошо заработать можно и вот я решил начать производство косметики в Санкт Петербурге,подскажите где можно хорошее сырье закупать ?
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Сырье для производства косметики
Чтобы купить хорошее вам сырье то для этого однозначно вам придется как следует выбрать между различными производственными компаниями которые производят такое сырье.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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