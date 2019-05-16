ymka » 16 май 2019, 02:59

Всем привет! Очень уж сильно заинтересовала меня покупка японских ножей, шикарно выглядят) Да и такими ножами можно крылья мухам на лету отрезать) Так вот вопрос - где можно купить такие чудо-ножи?