Ножи

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Ножи

Новое сообщение ymka » 16 май 2019, 02:59

Всем привет! Очень уж сильно заинтересовала меня покупка японских ножей, шикарно выглядят) Да и такими ножами можно крылья мухам на лету отрезать) Так вот вопрос - где можно купить такие чудо-ножи?


ymka
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Re: Ножи

Новое сообщение Вармолей » 16 май 2019, 02:59

Японские ножи это вообще отдельная тема. Никогда в других ножах не видел столько искусства и практичности. Их вид можно сравнить разве что с произведениями Ван Гога
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Re: Ножи

Новое сообщение vivary » 16 май 2019, 03:00

О. мы как раз для себя не так давно приобрели хорошие японские керамические ножики в магазине https://samura-shop.ru, реально крутая шуточка скажу я для вас) Приятно не лишь то, что они вправду чрезвычайно острые, да и то, что они чрезвычайно классно подступают под интерьер кухни. Кто бы мог подумать, что я буду восхвалять ножики, но это так, они вправду нереально крутые, и веселят не лишь глаз=)
vivary
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