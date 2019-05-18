Хочу запустить рыбу в свой водоем на даче
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Хочу запустить рыбу в свой водоем на даче
Хочу запустить рыбу в свой водоем на даче, где можно закупить мальков?
- Oinar
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: Хочу запустить рыбу в свой водоем на даче
думаю что можно купить мальков в каком нибудь магазине рыбном, к примеру на городском рынке посмотрите
- Карабас
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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