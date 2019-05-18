Хочу запустить рыбу в свой водоем на даче

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Хочу запустить рыбу в свой водоем на даче

Новое сообщение Oinar » 18 май 2019, 14:49

Хочу запустить рыбу в свой водоем на даче, где можно закупить мальков?


Oinar
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Re: Хочу запустить рыбу в свой водоем на даче

Новое сообщение Карабас » 18 май 2019, 17:15

думаю что можно купить мальков в каком нибудь магазине рыбном, к примеру на городском рынке посмотрите
Карабас
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