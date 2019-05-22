Прокат авто в Испании

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Прокат авто в Испании

Новое сообщение Неваляшка » 22 май 2019, 11:35

Здравствуйте. Никак не могу выбор остановить на одной компании, которая занимается предоставлением в аренду автомобилей за границей. В частности, меня интересует Барселона, а именно – Испания. Нашла тут https://solorentacar.com/ru/location/re ... na-en-ruso в разделе каталог с автомобилями и решила, что обязательно нужно сравнить между собой цены и потом уже только выбор сделать в пользу одного из вариантов. А вы как считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству с незнакомой компанией, предоставляющей эту услугу? Хотелось бы обсудить этот вопрос с вами прямо сейчас и надеюсь, что вы тоже поделитесь мнениями, потому что я пока решение окончательное не приняла.


Неваляшка
 
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Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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