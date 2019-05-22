Прокат авто в Испании
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Прокат авто в Испании
Здравствуйте. Никак не могу выбор остановить на одной компании, которая занимается предоставлением в аренду автомобилей за границей. В частности, меня интересует Барселона, а именно – Испания. Нашла тут https://solorentacar.com/ru/location/re ... na-en-ruso в разделе каталог с автомобилями и решила, что обязательно нужно сравнить между собой цены и потом уже только выбор сделать в пользу одного из вариантов. А вы как считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству с незнакомой компанией, предоставляющей эту услугу? Хотелось бы обсудить этот вопрос с вами прямо сейчас и надеюсь, что вы тоже поделитесь мнениями, потому что я пока решение окончательное не приняла.
- Неваляшка
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3