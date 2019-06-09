Газон

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Газон

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 22:56

На даче хочу посадить красивый газон, подскажите, какие семена купить?


ymka
Писатель
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Газон

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 22:57

Вы можете купить готовый газон, но это стоит довольно дорого. А выращивание травы - тяжелая работа.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Газон

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 22:58

Если вы хотите купить качественные семена, рекомендую заказать их в магазине https://semena.kr.ua. Здесь вы всегда найдете лучшие семена по выгодным ценам, так что заходите и заказывайте.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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