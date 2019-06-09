Газон
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Газон
На даче хочу посадить красивый газон, подскажите, какие семена купить?
- ymka
- Писатель
-
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
-
Re: Газон
Вы можете купить готовый газон, но это стоит довольно дорого. А выращивание травы - тяжелая работа.
- vivary
- Читатель
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
-
Re: Газон
Если вы хотите купить качественные семена, рекомендую заказать их в магазине https://semena.kr.ua. Здесь вы всегда найдете лучшие семена по выгодным ценам, так что заходите и заказывайте.
- Вармолей
- Писатель
-
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3