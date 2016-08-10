ОПРОС: ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ ОТДЫХА В БОЛГАРИИ

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

ОПРОС: ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ ОТДЫХА В БОЛГАРИИ

Новое сообщение PRORentACar » 10 авг 2016, 12:05

Дорогие друзья!

Поделитесь, пожалуйста, Вашими ожиданиями от отдыха в Болгарии!

Почему Вы выбираете именно Болгарию, что Вас привлекает в ней? :good:

Чем хорош отдых в Болгарии и чего еще не хватает в сфере обслуживания, например, что следовало бы улучшить?



Аватара пользователя
PRORentACar
Читатель
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 16:00
Откуда: Варна, Болгария
Вернуться к началу

Re: ОПРОС: ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ ОТДЫХА В БОЛГАРИИ

Новое сообщение ann_f » 20 сен 2016, 21:52

Только собираюсь:) Хочу сделать себе такой подарок к дню рождения!Привлекают. если честно, цены, и хочется разнообразия. Турция и Египет как-то уже "заезжено".
ann_f
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 10:47
Вернуться к началу

Re: ОПРОС: ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ ОТДЫХА В БОЛГАРИИ

Новое сообщение АпаАп » 14 авг 2017, 23:00

Все отлично! Добавить нечего)))
Аватара пользователя
АпаАп
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 22:54
Вернуться к началу

Re: ОПРОС: ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ ОТДЫХА В БОЛГАРИИ

Новое сообщение ymka » 27 янв 2018, 17:51

Прекрасная страна,море как молоко,а в этом году мы решили поменять обстановку и рвануть в Грузию https://www.rozavetrov.kz/tours/georgia/ по горящему туру)
ymka
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group