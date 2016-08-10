PRORentACar » 10 авг 2016, 12:05

Дорогие друзья!

Поделитесь, пожалуйста, Вашими ожиданиями от отдыха в Болгарии!

Почему Вы выбираете именно Болгарию, что Вас привлекает в ней?

Чем хорош отдых в Болгарии и чего еще не хватает в сфере обслуживания, например, что следовало бы улучшить?