Поделитесь, пожалуйста, Вашими ожиданиями от отдыха в Болгарии!
Почему Вы выбираете именно Болгарию, что Вас привлекает в ней?
Чем хорош отдых в Болгарии и чего еще не хватает в сфере обслуживания, например, что следовало бы улучшить?
Модераторы: more, bot, translate
Поделитесь, пожалуйста, Вашими ожиданиями от отдыха в Болгарии!
Почему Вы выбираете именно Болгарию, что Вас привлекает в ней?
Чем хорош отдых в Болгарии и чего еще не хватает в сфере обслуживания, например, что следовало бы улучшить?
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