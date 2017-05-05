Как экономно добраться в Краков?

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Как экономно добраться в Краков?

Новое сообщение Юлия0211 » 05 май 2017, 22:35

Подскажите, как экономней всего добраться в Краков?


Юлия0211
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:06
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Re: Как экономно добраться в Краков?

Новое сообщение НиКуся » 07 май 2017, 22:42

Город Краков мне понравился. Да и люди здесь доброжелательные - всегда помогут! Ну а если не хочется изучать город самостоятельно, всегда можно посетить экскурсию с гидом - он вам всё расскажет, покажет и посоветует:) В Краков выгодней всего добираться автобусом.

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НиКуся
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 май 2017, 22:39
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