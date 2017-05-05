НиКуся » 07 май 2017, 22:42

Город Краков мне понравился. Да и люди здесь доброжелательные - всегда помогут! Ну а если не хочется изучать город самостоятельно, всегда можно посетить экскурсию с гидом - он вам всё расскажет, покажет и посоветует:) В Краков выгодней всего добираться автобусом.