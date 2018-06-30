Кармен » 30 июн 2018, 13:51

Если честно, у нас в городе много отелей, в том числе и приличных.

К примеру советую оценить вот этот http://www.aerootel.com/ вариант, как вам?

Вроде как элитный, и вроде как по цене адекватный.

Этот отель в районе аэропорта Краснодара Аэроотель отличный собой вариант!