Остро возник вопрос о том где остановится, друзей и знакомых в городе нет, по этому для меня единственный приличный вариант это гостиница.
Что скажите, какую гостиницу выбрать.
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Остро возник вопрос о том где остановится, друзей и знакомых в городе нет, по этому для меня единственный приличный вариант это гостиница.
Что скажите, какую гостиницу выбрать.
Там предложении много, даже более чем много, и вам явно говоря стоит ознакомится с таковыми.
К примеру советую оценить вот этот http://www.aerootel.com/ вариант, как вам?
Вроде как элитный, и вроде как по цене адекватный.
Этот отель в районе аэропорта Краснодара Аэроотель отличный собой вариант!
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