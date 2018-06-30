Что можете по этому поводу сказать, какие советы можете мне дать.
Впервые в Москве, какие места посетить
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Впервые в Москве, какие места посетить
Впервые в Москве, интересует какие места посетить, в особенности меня интересуют рестораны, кафе, клубы и аналогичные заведения.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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