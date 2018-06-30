Впервые в Москве, какие места посетить

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Впервые в Москве, какие места посетить

Новое сообщение Габриция » 30 июн 2018, 12:39

Впервые в Москве, интересует какие места посетить, в особенности меня интересуют рестораны, кафе, клубы и аналогичные заведения.

Что можете по этому поводу сказать, какие советы можете мне дать.



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Габриция
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