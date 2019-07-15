Посоветуйте хостел на 2 чел в Москве!

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Посоветуйте хостел на 2 чел в Москве!

Новое сообщение DREAD » 15 июл 2019, 20:12

Ищем хостел в Москве ближе к метро и если возможно центру на 2 взрослых на 6 дней посоветуйте пожалуйста!


DREAD
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 21:05
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Re: Посоветуйте хостел на 2 чел в Москве!

Новое сообщение Kalipsoid » 16 июл 2019, 01:06

Москва большая. Чтобы подсказать пожалуйста уточните хотя бы север, юг, запад, восток.
Kalipsoid
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 18:12
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