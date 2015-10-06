Kazanckof » 06 окт 2015, 13:51

Привет форумчане. Хочу заказать вот такую шторку в ванную http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/dushevye-shtorki Aquanet Malta 150х150х135 см (154814)

Хотелось бы узнать на сколько она практична? Как ухаживать за ней? Не царапается ли?