Душевая шторка

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Душевая шторка

Новое сообщение Kazanckof » 06 окт 2015, 13:51

Привет форумчане. Хочу заказать вот такую шторку в ванную http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/dushevye-shtorki Aquanet Malta 150х150х135 см (154814)

Хотелось бы узнать на сколько она практична? Как ухаживать за ней? Не царапается ли?

Изображение



Kazanckof
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Re: Душевая шторка

Новое сообщение Volosh92 » 11 сен 2018, 12:01

Обычная шторка. Правда остаются следы капель на стекле. Ее нужно постоянно тщательно мыть, чтобы их не было.
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Volosh92
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Сообщения: 12
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