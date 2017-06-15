daryaShanhay » 15 июн 2017, 18:58

Гид в Шанхае.

Добрый день, меня зовут Дарья Синчугова , проживая 9 лет в Шанхае , готова предложить вам услуги профессионального гида в Шанхае .

Я покажу вам самые интересные места Шанхая , мы поедим в аутентичных ресторанчиках, заглянем в храмы и старые кварталы. Расскажу о менталитете китайцев, который разительно отличается от нашего. Вы откроете для себя их специфическую культуру И по-новому взглянете на весь Китай в целом.

Я провожу разные по тематике экскурсии в Шанхае как для взрослых, так и для детей.

1)Обзорная экскурсия по Шанхаю на авто либо пешая .

2)Экскурсия в Восточную Венецию ( город на воде )

3)Экскурсия в Сучжоу

4)Экскурсия в Ханжоу

С маленькими туристами мы совершим путешествие в Диснейленд, который открылся в Шанхае совсем недавно, летом 2016 года. Или в проверенный временем Happy Valley семейный парк развлечений с американскими горками и аквапарком поблизости.

Выбирайте экскурсию по душе, а если не можете определиться; пишите или звоните, и мы вместе подберем подходящий маршрут. Я всегда на связи и оперативно отвечу на любой ваш вопрос, связанный с поездкой в Шанхай. Если у вас возникли какие-то проблемы либо трудности в Шанхае или в Китае , всегда готова помочь ! Жду с нетерпением встречи с вами ….

КОНТАКТЫ:

Сот.:+86-139-17707247

e-mail:daria-fuyu@mail.ru

What’sapp:+86-139-1770-7247

VIBER: :+86-139-1770-7247

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