Egorius » 27 июн 2017, 12:55

Может быть нужно было бы добавить это сообщение в какую-либо тему, но не нашел в какую лучше. Произошел у нас тут такой случай, по сути мелочь, но до конца мы так и не поняли, а жена моя даже расстроилась. Много лет отдыхаем в Болгарии и у нас есть приятель, который имеет небольшую закусочную на улице. В июне у него обычно по вечерам достаточно мало клиентов - и мы иногда проходя мимо покупали у него блинчики, пили чай. Иногда он нас сам чем-то угощал. Человек он очень образованный, начитанный, знающий историю и интересующийся - в общем поговорить с ним было всегда интересно. А тут как-то проходили мимо него остановились немного поговорить - и тут вдруг он говорит: "Пойдемте прогуляемся 50 метров". В общем довел нас до ближайшего угла и там говорит -"Ну, все досвидания, приятна вечер". В общем выглядело это так, как будто он нас спровадил. Ну в общем, как это непонятно. Жена распереживалась даже. А я вот сижу и думаю - может быть с точки зрения болгарского этикета это нормально или может даже наоборот честь - что он нас проводил? Ну или может быть к болгарскому характеру это вообще не имеет отношения, а просто странность некоторая конкретного человека. Как думаете? Для русского человека такое поведение не очень адекватно.