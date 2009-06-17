Lalitikanka » 17 июн 2009, 02:19

Мне 37 год, у меня двое детей, хочу выйти замуж , а где познакомиться не знаю. Интернет знакомства не очень интересуют, т.к. слишком всё не серьёзно.

Может кто посоветует клуб знакомств или брачное агентство?