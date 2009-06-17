Помогите - нужен совет.

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Помогите - нужен совет.

Новое сообщение Lalitikanka » 17 июн 2009, 02:19

Мне 37 год, у меня двое детей, хочу выйти замуж, а где познакомиться не знаю. Интернет знакомства не очень интересуют, т.к. слишком всё не серьёзно.

Может кто посоветует клуб знакомств или брачное агентство?



Lalitikanka
 
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Re: Помогите - нужен совет.

Новое сообщение NaViCall » 14 янв 2019, 17:17

хм... интересно
NaViCall
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Re: Помогите - нужен совет.

Новое сообщение NaViCall » 14 янв 2019, 17:17

Здравствуйте, кстати насчёт сайта знакомств, их нужно искать качественные, к примеру в каком-нибудь сервисе, или интернет магазине, у самого знакомые нашли в одно сервисе, сам недавно искал там, не жалею, всё делают отлично, и качественно, ой и чуть не забыл, если вас заинтересовало, вот ссылка https://linkyou.ru/
NaViCall
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Сообщения: 12
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