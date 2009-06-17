Может кто посоветует клуб знакомств или брачное агентство?
Помогите - нужен совет.
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Помогите - нужен совет.
Мне 37 год, у меня двое детей, хочу выйти замуж, а где познакомиться не знаю. Интернет знакомства не очень интересуют, т.к. слишком всё не серьёзно.
- Lalitikanka
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Re: Помогите - нужен совет.
хм... интересно
- NaViCall
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 янв 2019, 11:02
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Re: Помогите - нужен совет.
Здравствуйте, кстати насчёт сайта знакомств, их нужно искать качественные, к примеру в каком-нибудь сервисе, или интернет магазине, у самого знакомые нашли в одно сервисе, сам недавно искал там, не жалею, всё делают отлично, и качественно, ой и чуть не забыл, если вас заинтересовало, вот ссылка https://linkyou.ru/
- NaViCall
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 янв 2019, 11:02
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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