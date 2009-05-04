Единый язык для всего Человечества !

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Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение elenberg2007 » 04 май 2009, 06:57

Единый язык для всего Человечества !

Бог мне Проговорил, что Пришла Полнота Времени и, Человечество, снова, будет говорить на одном языке !

Бог мне Проговорил, что Пришла Полнота Времени и , Человечество, снова, будет стремиться к Единству, а не к Разделению, между собой, что показывает история Человечества, после крушения Вавилонской башни, когда Бог смешал человечески языки и, это отсутствие понимания, было причиной начала Разделения между людьми, согласно Библии.

В какой последовательности Человечество будет возвращаться от состояния Разделения, разобщённости, не понимания и так далее, что является фактом настоящего времени, к Единству, сотрудничеству, взаимопониманию и так далее ? :

1. Образуется Единое Экономическое Пространство Человечества, во главе с США, куда, постепенно, войдут Все страны мира, на правах очередного штата США. Тоесть в мире будет только одно Государство, одно Правительство, одна Конституция, один Президент и так далее.

2. Когда Все, основные, страны мира войдут в состав США, на правах очередного штата США, то, чтобы устранить последнюю преграду разделяющую Человечество, будет, на законных основаниях, изменён государственный язык США - английский, на государственный язык США - язык Человечества, который будет иметь официальное название, например : " Эсперанто ", куда войдут, частично, Все языки мира и, уже, следующее поколение Человечества, будет говорить на одном языке, но Оно, не будет строить Вавилонскую башню, а будет строить 1000 - летнее Царство, согласно Библии.

Что Вы об этом думаете ?

Николай Эленберг.

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От политики разделения к политике Единства. Мы все едины - мы все одно Человечество !



elenberg2007
 
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Re: Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение elenberg2007 » 17 июн 2009, 02:16

:idea: Единый язык для всего Человечества !

США - ?

Почему, именно, вокруг США, в настоящий момент, должно объединиться Человечество, войдя в это государство, на правах очередных штатов ? :

1. Потому что Бог, не случайно, создал это уникальное государство, которое, уже на сегодняшний день, в миниатюре, представляет собой будущее Человечествоo.

2. Так как, уже сегодня, в США живут, являясь Её гражданами, представители почти Всех, основных, наций, настоящего, мира.

3. В США нет доминирующей, главой, основной нации, как в других странах, например : в России - русские, в Китае - китайцы и так далее.

4. На опыте бывшего СССР и других бывших империй, история доказала, что это Не Работает на благо Всех, входящих в эту империю народов, а только для основной нации этой империи, как, например,в бывшем СССР, только, для русской - главной нации.

5.Чувствую, что это одна из самых основных причин, которая, в совокупности, со Всеми остальными причинами, даёт Богу право диктовать Человечеству, свою Волю, относительно США, как единственного претендента, в состав которого должны войти, на правах очередных штатов, Все станы Мира - настоящего Человечества.

Что Вы об этом думаете ?

Николай Эленберг.

От политики разделения к политике Единства. Мы все едины - мы все одно Человечество !
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Re: Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение vitaut » 02 янв 2012, 16:59

бред.
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Re: Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение Linola » 28 сен 2013, 22:21

Прикольно
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Re: Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение redashka » 20 окт 2014, 16:48

Познавательно
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Зарегистрирован: 20 окт 2014, 16:47
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Re: Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение jax1 » 25 авг 2015, 16:14

Читаешь иногда такое и думаешь, во пишут во пишут, ну что за бред. У россиян иногда всё-таки чувствуется какая-то мания величия что-ли.
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Re: Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение PRORentACar » 09 авг 2016, 16:23

jax1 писал(а):Читаешь иногда такое и думаешь, во пишут во пишут, ну что за бред. У россиян иногда всё-таки чувствуется какая-то мания величия что-ли.

ЭТО НЕ РОССИЯНИН ПИСАЛ.

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Re: Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение Colokod » 31 янв 2017, 13:52

В наше время такое нереально
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Re: Единый язык для всего Человечества !

Новое сообщение maralex » 12 дек 2017, 14:58

Точно, мания величия)))
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