elenberg2007 » 04 май 2009, 06:57

Единый язык для всего Человечества !

Бог мне Проговорил, что Пришла Полнота Времени и, Человечество, снова, будет говорить на одном языке !

Бог мне Проговорил, что Пришла Полнота Времени и , Человечество, снова, будет стремиться к Единству, а не к Разделению, между собой, что показывает история Человечества, после крушения Вавилонской башни, когда Бог смешал человечески языки и, это отсутствие понимания, было причиной начала Разделения между людьми, согласно Библии.

В какой последовательности Человечество будет возвращаться от состояния Разделения, разобщённости, не понимания и так далее, что является фактом настоящего времени, к Единству, сотрудничеству, взаимопониманию и так далее ? :

1. Образуется Единое Экономическое Пространство Человечества, во главе с США, куда, постепенно, войдут Все страны мира, на правах очередного штата США. Тоесть в мире будет только одно Государство, одно Правительство, одна Конституция, один Президент и так далее.

2. Когда Все, основные, страны мира войдут в состав США, на правах очередного штата США, то, чтобы устранить последнюю преграду разделяющую Человечество, будет, на законных основаниях, изменён государственный язык США - английский, на государственный язык США - язык Человечества, который будет иметь официальное название, например : " Эсперанто ", куда войдут, частично, Все языки мира и, уже, следующее поколение Человечества, будет говорить на одном языке, но Оно, не будет строить Вавилонскую башню, а будет строить 1000 - летнее Царство, согласно Библии.

Что Вы об этом думаете ?

Николай Эленберг.

Подпись автора :

От политики разделения к политике Единства. Мы все едины - мы все одно Человечество !