Хочу взять смартфон

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Хочу взять смартфон

Новое сообщение Arni » 26 дек 2017, 10:16

Всем привет. Хочу приобрести Meizu, поддержать так сказать, китайского производителя. Вот здесь http://sototema.ru/categories/meizu цены очень привлекательные. Что скажите?


Arni
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 12:21
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