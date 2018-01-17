Подарок
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Подарок
Решил сделать своей супруге приятное - подарить новую сумочку. она их очень любит. Мне приглянулся вот такой вариант https://www.tsum.ru/catalog/zhenskie_su ... nevyy.html . Как думаете, ей понравится? Или поискать какую-нибудь другую модель?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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