Арина Родионовна » 26 янв 2018, 15:55

Своеобразный опрос. Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина? Раньше мы с мужем постоянно обменивались (в обязательном порядке) милыми подарочками. Сейчас после 7 лет совместной жизни, этот праздник уже не вызывает особого трепета. А как у вас? Какие подарки вы дарите друг другу?