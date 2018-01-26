Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
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Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Своеобразный опрос. Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина? Раньше мы с мужем постоянно обменивались (в обязательном порядке) милыми подарочками. Сейчас после 7 лет совместной жизни, этот праздник уже не вызывает особого трепета. А как у вас? Какие подарки вы дарите друг другу?
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Арина Родионовна
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 13:34
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