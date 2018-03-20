Симбиоза » 20 мар 2018, 02:07

Поделитесь мнением — какие помидоры вы высаживаете в открытый грунт, если ваш участок находится на территории Московской области. Думаю, на нашем форуме томатоводов любителей немало жителей этого региона, где погода не всегда радует нас безупречным летом. Как говорится, раз на раз не приходится. То лето выдается слишком засушливым, то наоборот все время идут дожди. Поэтому многое зависит от правильного выбора посевного материала.

В разное время я высаживала разные сорта и расскажу о самых, на мой взгляд удачных. Может мои советы на форуме томатоводов любителей пригодятся и другим.

Понравился Розовый мед — помидоры крупные, ярко-оранжевого цвета и сладкие на вкус, а сам куст не слишком высокий. Хорошо перенес прохладное лето Сибирский король — сорт среднеспелый, но куст обязательно надо подвязывать — помидоры получаются очень крупными, желтого цвета, в форме сердца.

Гурманам могу порекомендовать Черный микадо с сахарной мякотью и легкой кислинкой. Созревает быстро. Для засолки подойдет Трюфель — томаты на кусте вырастают разного цвета — красные, желтые, коричневые. Ну и напоследок упомяну о самом беспроблемном сорте, который я считают идеальным для маринования. Это Чудо света — желтые, упругие помидоры, а само растение очень устойчиво к погодные условиям и заболеваниям. Хотелось бы почитать мнение других овощеводов на форуме томатоводов любителей о том, какие сорта предпочитаете вы лично.