Получение гражданства для беременных
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Получение гражданства для беременных
Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Получение гражданства для беременных
Можете родить, на гражданство не повлияет! Жилье не является основанием для приобретения гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. купите "домик в деревне"))) в каком нибудь регионе который участвует в программе "Соотечественники" и там же можете подать заявление на разрешение на временное проживание и получить статус "соотечественника" после чего сдаете документы на гражданство в упрощенном порядке по программе.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Получение гражданства для беременных
Джульета писал(а):Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???
Сложная ситуация, но скорее всего вам нужна консультация специалистов в этой области.
В любом случае не думаю что вы сами справитесь с оформлением, по этому вам лучше всего обратится для таких целей к хорошим специалистам своего дела. Собственно вот тут https://www.pro-zagranpasport.ru/pomosh ... va-RF.html есть предложения на такой вид услуги, вот они вашу ситуацию разберут и дадут вам советы как лучше.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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