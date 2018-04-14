Получение гражданства для беременных

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Получение гражданства для беременных

Новое сообщение Джульета » 14 апр 2018, 11:36

Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???


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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение JardY » 14 апр 2018, 11:47

Можете родить, на гражданство не повлияет! Жилье не является основанием для приобретения гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. купите "домик в деревне"))) в каком нибудь регионе который участвует в программе "Соотечественники" и там же можете подать заявление на разрешение на временное проживание и получить статус "соотечественника" после чего сдаете документы на гражданство в упрощенном порядке по программе.
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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение Лолита » 14 апр 2018, 16:56

Джульета писал(а):Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???

Сложная ситуация, но скорее всего вам нужна консультация специалистов в этой области.

В любом случае не думаю что вы сами справитесь с оформлением, по этому вам лучше всего обратится для таких целей к хорошим специалистам своего дела. Собственно вот тут https://www.pro-zagranpasport.ru/pomosh ... va-RF.html есть предложения на такой вид услуги, вот они вашу ситуацию разберут и дадут вам советы как лучше.

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