Продукции из натурального камня
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Продукции из натурального камня
Ремонт в доме всегда сложно. Когда дело дошло до заказа гранитного пола оказалось, что найти хорошую компанию - это настоящая проблема. Одни цены завышают, у других качество выполнения ужасное…. Поэтому, когда мне посоветовали «Арбитекс» и мы сделали заказ http://www.arbitex.ru/oblicovka/fasada-ofisnogo-zdania поняли, что не ошиблись в выборе. Супер мастера! В короткий срок все сделали, причем без косяков, аккуратно. В общем, результат оправдал ожидания более чем.
- Svetlanka75
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 18:22
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