Модные стрижки для ребенка

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Модные стрижки для ребенка

Новое сообщение Харси » 18 апр 2018, 20:57

Подбираю модную стрижку для ребенка.

Помогите пожалуйста советами, какие вообще стрижки самые популярные нынче для ребенка.



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Re: Модные стрижки для ребенка

Новое сообщение Симбиоза » 19 апр 2018, 05:57

Знаю у нас в Харькове об отличной парикмахерской, в которой уж точно вашему ребенку подберут идеально подходящею стрижки и помимо этого её сделают с ниточки.

И в целом хочу сказать что все это сделают в шикарном салоне Firm, где как раз на днях стригся мой муж. Могу сказать что вот тут http://kharkiv.firmbarbershop.com/ есть полная информация о данном салоне и так же доказательство их профессионализма - в фотографиях.

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Симбиоза
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