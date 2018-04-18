Симбиоза » 19 апр 2018, 05:57

Знаю у нас в Харькове об отличной парикмахерской, в которой уж точно вашему ребенку подберут идеально подходящею стрижки и помимо этого её сделают с ниточки.

И в целом хочу сказать что все это сделают в шикарном салоне Firm, где как раз на днях стригся мой муж. Могу сказать что вот тут http://kharkiv.firmbarbershop.com/ есть полная информация о данном салоне и так же доказательство их профессионализма - в фотографиях.