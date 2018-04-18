Помогите пожалуйста советами, какие вообще стрижки самые популярные нынче для ребенка.
Модные стрижки для ребенка
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Модные стрижки для ребенка
Подбираю модную стрижку для ребенка.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Модные стрижки для ребенка
Знаю у нас в Харькове об отличной парикмахерской, в которой уж точно вашему ребенку подберут идеально подходящею стрижки и помимо этого её сделают с ниточки.
И в целом хочу сказать что все это сделают в шикарном салоне Firm, где как раз на днях стригся мой муж. Могу сказать что вот тут http://kharkiv.firmbarbershop.com/ есть полная информация о данном салоне и так же доказательство их профессионализма - в фотографиях.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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