Оформление переговорной

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Оформление переговорной

Новое сообщение Samantha » 14 май 2018, 21:54

Всем привет.

Хотим нанять компанию Pronto-Seating http://www.pronto-seating.ru/projects/lounges/ для оформления переговорной комнаты. Нравится, что у них есть множественные представительства в европейских странах и занимаются разработкой уникального дизайна под требования заказчика. Есть еще подобные компании для сравнения? Что можете подсказать?



Samantha
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Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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