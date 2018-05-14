Хотим нанять компанию Pronto-Seating http://www.pronto-seating.ru/projects/lounges/ для оформления переговорной комнаты. Нравится, что у них есть множественные представительства в европейских странах и занимаются разработкой уникального дизайна под требования заказчика. Есть еще подобные компании для сравнения? Что можете подсказать?
Оформление переговорной
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Оформление переговорной
Всем привет.
- Samantha
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2