Харси » 14 июн 2018, 15:08

Недавно узнала о новом сайте для знакомств Linkyou, вот там можно сказать что чаше всего и зависаю.

Для начала стоит сказать что на одном сайте https://linkyou.ru/ собрано огромное количество анкет, к тому же сайт сам по себе является бесплатным.

Думаю вам стоит ознакомится с этим сайтом для знакомств!!!