Сегодня такие сайты как грибы появляются, а какой вообще сайт может вы посоветовать для знакомства, расскажите и поделитесь своим опытом, где вы сами зависаете...на каких сайтах знакомств?
На каком сайте знакомств вы зависаете
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
На каком сайте знакомств вы зависаете
Собираю список самых популярных сайтов знакомств, где реально можно с девушкой познакомится.
-
Кристина
- Читатель
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
-
Re: На каком сайте знакомств вы зависаете
Одноклассники, Знакомства Маил и Фейсбук.
Хотя скорее это не способ знакомства, это именно метод общения с друзьями и ознакомления с новостями.
-
Кармен
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
-
Re: На каком сайте знакомств вы зависаете
Недавно узнала о новом сайте для знакомств Linkyou, вот там можно сказать что чаше всего и зависаю.
Для начала стоит сказать что на одном сайте https://linkyou.ru/ собрано огромное количество анкет, к тому же сайт сам по себе является бесплатным.
Думаю вам стоит ознакомится с этим сайтом для знакомств!!!
-
Харси
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2