Ремонт в доме

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Ремонт в доме

Новое сообщение Svetlanka75 » 12 июл 2018, 22:18

Месяц назад делали ремонт в доме, столкнулись с проблемой в выборе жидких обоев. Рассматривали на разных сайтах но сделали заказ в интернет магазине https://www.bestceramic.ru/catalog/kera ... t-napolniy Наш заказ быстро обработали, доставили в оговоренные сроки. Мы в общем остались очень довольны. Советуем и вам!


Svetlanka75
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 апр 2018, 18:22
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