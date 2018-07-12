Ремонт в доме
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Ремонт в доме
Месяц назад делали ремонт в доме, столкнулись с проблемой в выборе жидких обоев. Рассматривали на разных сайтах но сделали заказ в интернет магазине https://www.bestceramic.ru/catalog/kera ... t-napolniy Наш заказ быстро обработали, доставили в оговоренные сроки. Мы в общем остались очень довольны. Советуем и вам!
- Svetlanka75
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 18:22
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