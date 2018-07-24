Полимерстройматериалы
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Полимерстройматериалы
Сделали ремонт в квартире. Выбирали высококачественные полимерные изделия, наткнулись хорошую фирму. Заказывали пластиковый галтель ПВХ на сайте http://stroyplastik.ru/catalog/vstavki/ Обслуживание шикарное.
- Svetlanka75
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 18:22
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