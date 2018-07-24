Полимерстройматериалы

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Полимерстройматериалы

Новое сообщение Svetlanka75 » 24 июл 2018, 22:20

Сделали ремонт в квартире. Выбирали высококачественные полимерные изделия, наткнулись хорошую фирму. Заказывали пластиковый галтель ПВХ на сайте http://stroyplastik.ru/catalog/vstavki/ Обслуживание шикарное.


Svetlanka75
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2018, 18:22
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group