Машинная штукатурка
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Машинная штукатурка
Была необходима штукатурка коттеджа. Сначала хотели вызывать бригаду, что бы вручную сделали. Оказалось, что найти добросовестную бригаду довольно нелегко. Нам дали контакты Центра механизированной штукатурки, заказали бригаду на сайте https://1-shtukatur.ru/ Мы всем довольны.
- Svetlanka75
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2018, 18:22
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