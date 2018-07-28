Машинная штукатурка

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Машинная штукатурка

Новое сообщение Svetlanka75 » 28 июл 2018, 12:42

Была необходима штукатурка коттеджа. Сначала хотели вызывать бригаду, что бы вручную сделали. Оказалось, что найти добросовестную бригаду довольно нелегко. Нам дали контакты Центра механизированной штукатурки, заказали бригаду на сайте https://1-shtukatur.ru/ Мы всем довольны.


Svetlanka75
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