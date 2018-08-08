Где найти клиентов в Москве свадебному стилисту можно?

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Где найти клиентов в Москве свадебному стилисту можно?

Новое сообщение kerch » 08 авг 2018, 12:12

Где найти клиентов в Москве свадебному стилисту можно?


kerch
Читатель
 
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Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Где найти клиентов в Москве свадебному стилисту можно?

Новое сообщение gambit » 08 авг 2018, 15:47

Работа свадебным стилистом в Москве предполагает постоянный поиск клиентов, но найти их вообще без проблем можно с помощью этой интернет-площадки https://profi.ru/registration/krasota/wedding_stylist/ . Зарегистрируйтесь, укажите личные данные, и Вам сразу же начнут поступать заказы.
gambit
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