Наследство

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Наследство

Новое сообщение razboyniks23 » 30 авг 2018, 17:45

Сегодня есть 2 варианта унаследования имущества после смерти родственника: по закону и по завещанию. Вступление в наследство после смерти без завещания имеет свои особенности. Получение наследства через суд. Кто, где, какой срок для вступления в наследство? В таких делах всегда нужна консультация юриста. Мне очень помогли юристы бюро Е.Романовой. Рекомендую.


razboyniks23
 
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