Наследство
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Наследство
Сегодня есть 2 варианта унаследования имущества после смерти родственника: по закону и по завещанию. Вступление в наследство после смерти без завещания имеет свои особенности. Получение наследства через суд. Кто, где, какой срок для вступления в наследство? В таких делах всегда нужна консультация юриста. Мне очень помогли юристы бюро Е.Романовой. Рекомендую.
- razboyniks23
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 май 2018, 18:18
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