Нужны медицинские шкафы. Подскажите, где их купить.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужны медицинские шкафы. Подскажите, где их купить.

Новое сообщение gambit » 07 сен 2018, 23:42

Нужны медицинские шкафы. Подскажите, где их купить.


gambit
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
Вернуться к началу

Re: Нужны медицинские шкафы. Подскажите, где их купить.

Новое сообщение kerch » 08 сен 2018, 09:21

Опираясь на свой собственный опыт подобного рода покупок, я бы советовал Вам приобрести медицинские шкафы вот на этом ресурсе http://sclad.ru/medicinskie-shkafi/ . Они тут и стоят куда дешевле, чем где бы то ни было ещё, и обладают реально высоким качеством изготовления.
kerch
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: kerch и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group