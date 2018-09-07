Нужны медицинские шкафы. Подскажите, где их купить.
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Нужны медицинские шкафы. Подскажите, где их купить.
Нужны медицинские шкафы. Подскажите, где их купить.
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Нужны медицинские шкафы. Подскажите, где их купить.
Опираясь на свой собственный опыт подобного рода покупок, я бы советовал Вам приобрести медицинские шкафы вот на этом ресурсе http://sclad.ru/medicinskie-shkafi/ . Они тут и стоят куда дешевле, чем где бы то ни было ещё, и обладают реально высоким качеством изготовления.
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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