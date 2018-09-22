Исследование потребителей

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Исследование потребителей

Новое сообщение Bodia89 » 22 сен 2018, 19:57

Мне нужно было провести исследование поведения потребителей по Украине.Мне нужно было знать,как правильно продавать мой продукт,с чего его сочетать и какую рекламу подать для людей,чтобы люди этим заинтересовались.Я обратился в компанию Imdata и они мне с этим помогли.Теперь у меня все хорошо и мои продажи пошли вверх.Всем рекомендую обращаться в эту компанию.


Bodia89
 
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