Исследование потребителей
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Исследование потребителей
Мне нужно было провести исследование поведения потребителей по Украине.Мне нужно было знать,как правильно продавать мой продукт,с чего его сочетать и какую рекламу подать для людей,чтобы люди этим заинтересовались.Я обратился в компанию Imdata и они мне с этим помогли.Теперь у меня все хорошо и мои продажи пошли вверх.Всем рекомендую обращаться в эту компанию.
- Bodia89
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01
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