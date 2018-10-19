Купить сумку

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Купить сумку

Новое сообщение Bodia89 » 19 окт 2018, 22:56

Летом купил себе классную дорожную сумку.Купить MERCURY это очень удобная дорожная сумка для любых случаев.Много вещей помещается ,удобная в перемещении и эти сумки прочные.Как альтернативу,могу предложить купить чемодан Wallaby,эти чемоданы ничем не уступают дорожным сумка mercury.Рекомендую обратить на эти сумки внимания.


Bodia89
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