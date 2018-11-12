Re: Покупка диплома

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Re: Покупка диплома

Новое сообщение Bot12 » 12 ноя 2018, 17:02

В современном мире вы можете прикупить себе очень хорошее образование, и учиться даже не нужно! Даже при устройстве на высокую должность требуют высшее образование когда его нет, можно обратиться к ним и все устроят для вас http://1001diplomass.com/


Bot12
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 окт 2018, 17:50
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