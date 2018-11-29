Купить ванну
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Купить ванну
У меня жена хочет вот такую ванну https://vannax.com.ua/bath/akrilovye-va ... 1000050031 так как она очень хорошо подойдет под наш интерьер в ванной.И размер у нее хороший и цена в этом интернет-магазине.Думаю буду покупать плюс еще и доставка есть.
- Bodia89
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- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01
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