Хочется узнать о том где имеет смысл искать дополнительный материал для организации уроков. Так что скажите, где же такой материал имеет смысл искать?
Материал для уроков по английскому языку
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Материал для уроков по английскому языку
Вопрос скорее всего именно к учителям иностранных языков, причем именно к учителям английского языка.
-
JardY
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
-
Re: Материал для уроков по английскому языку
В интернете полным полно информации!!!
-
Харси
- Читатель
-
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
-
Re: Материал для уроков по английскому языку
Я сама учитель по английскому языку и могу сказать что найти готовые планы на проведение уроков не сложно, это факт с которым имеет смысл согласится.
Если же говорить о том откуда я сама беру материал для своих уроков, то именно портал For Teacher лучший для этих целей. И именно могу сказать что здесь https://for-teacher.ru/edu/inostrannye_yazyki/ представлена информация. Там огромное количество готовых планов, дерзайте и выбирайте.
-
Карви
- Читатель
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10