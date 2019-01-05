Материал для уроков по английскому языку

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Материал для уроков по английскому языку

Новое сообщение JardY » 05 янв 2019, 10:15

Вопрос скорее всего именно к учителям иностранных языков, причем именно к учителям английского языка.

Хочется узнать о том где имеет смысл искать дополнительный материал для организации уроков. Так что скажите, где же такой материал имеет смысл искать?



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Re: Материал для уроков по английскому языку

Новое сообщение Харси » 05 янв 2019, 10:33

В интернете полным полно информации!!!
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Re: Материал для уроков по английскому языку

Новое сообщение Карви » 05 янв 2019, 15:59

Я сама учитель по английскому языку и могу сказать что найти готовые планы на проведение уроков не сложно, это факт с которым имеет смысл согласится.

Если же говорить о том откуда я сама беру материал для своих уроков, то именно портал For Teacher лучший для этих целей. И именно могу сказать что здесь https://for-teacher.ru/edu/inostrannye_yazyki/ представлена информация. Там огромное количество готовых планов, дерзайте и выбирайте.

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