Карви » 05 янв 2019, 15:59

Я сама учитель по английскому языку и могу сказать что найти готовые планы на проведение уроков не сложно, это факт с которым имеет смысл согласится.

Если же говорить о том откуда я сама беру материал для своих уроков, то именно портал For Teacher лучший для этих целей. И именно могу сказать что здесь https://for-teacher.ru/edu/inostrannye_yazyki/ представлена информация. Там огромное количество готовых планов, дерзайте и выбирайте.