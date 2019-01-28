Кредит
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Кредит
Какая из микрофинансовых организаций не предъявляет высоких требований при выдаче займов?
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Кредит
Вполне доступные и понятные требования предъявляет к своим клиентам компания Лайм. Она позволяет получить кредит всем клиентам с 21 года, имеющими прописку на территории РФ. Прочитайте данную статью https://creditnalichnimy.ru/lime/ . В ней расписаны все детали.
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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