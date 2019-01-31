Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
- LionStorm
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
-
Re: Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
Для кого как, мне больше ванна нравиться, люблю полежать, расслабиться.
- Альберт Вороненко
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8