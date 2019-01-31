Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?

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Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 19:05

Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?


LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 22:00

Для кого как, мне больше ванна нравиться, люблю полежать, расслабиться.
Альберт Вороненко
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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